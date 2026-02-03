Украинский беспилотник атаковал дом в Белгороде, загорелась крыша

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по частному дому в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что никто не пострадал.

«В результате детонации загорелись кровля и чердачное помещение», — написал глава региона.

По его словам, сотрудники МЧС тушат пожар.

3 февраля Гладков заявил, что обстановка в приграничных районах Белгородской области остается крайне напряженной из-за продолжающихся атак ВСУ. По его информации, в период с 1 января в результате продолжающихся обстрелов 21 мирный житель получили травмы, не совместимые с жизнью, 98 человек получили травмы, среди них шестеро детей. Гладков подчеркнул, что текущая ситуация, по его оценке, ухудшилась в 10 раз по сравнению с прошлым годом.

Накануне украинский дрон ударил по автомобилю в населенном пункте Головчино в Белгородской области. В результате атаки пострадала беременная женщина.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.