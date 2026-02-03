Размер шрифта
В Париже согласились с Дуровым, что Франция — несвободная страна

Политик Филиппо поддержал Дурова в том, что Франция — несвободная страна
Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X выразил согласие с высказыванием сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что Франция — несвободная страна.

Критика последовала в ответ на обыски в офисах соцсети во Франции.

«Только что Павел Дуров разгромил Макрона и Евромакронистан! Диктатура», — написал политик.

3 февраля Дуров заявил, что Франция – единственная страна, которая, по его мнению, уголовно преследует социальные платформы, предоставляющие пользователям определенную степень свободы.

Прокуратура Парижа проводит обыск в офисах X во Франции в рамках расследования возможного использования алгоритмов платформы в целях иностранного вмешательства. К расследованию привлечен Европол.

Прокуратура Парижа пригласила американского предпринимателя, владельца социальной сети X Илона Маска, на «свободные слушания» по делу, связанному с деятельностью платформы.

Ранее Дуров пошутил про ориентацию Макрона.
 
