В Париже согласились с Дуровым, что Франция — несвободная страна

Политик Филиппо поддержал Дурова в том, что Франция — несвободная страна

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X выразил согласие с высказыванием сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что Франция — несвободная страна.

Критика последовала в ответ на обыски в офисах соцсети во Франции.

«Только что Павел Дуров разгромил Макрона и Евромакронистан! Диктатура», — написал политик.

3 февраля Дуров заявил, что Франция – единственная страна, которая, по его мнению, уголовно преследует социальные платформы, предоставляющие пользователям определенную степень свободы.

Прокуратура Парижа проводит обыск в офисах X во Франции в рамках расследования возможного использования алгоритмов платформы в целях иностранного вмешательства. К расследованию привлечен Европол.

Прокуратура Парижа пригласила американского предпринимателя, владельца социальной сети X Илона Маска, на «свободные слушания» по делу, связанному с деятельностью платформы.

Ранее Дуров пошутил про ориентацию Макрона.