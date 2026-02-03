«Не хватало сил бороться»: в Госдуме оценили желание главы ФИФА вернуть Россию

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что главе Международной федерации футбола (ФИФА) не хочется терять такую футбольную страну, как Россия. Ее слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Инфантино ведь всегда был нейтральным, даже больше нейтрально-позитивным, я бы так сказала. Все равно он не высказывал в наш адрес жестких позиций. Он понимал, что на него давят и он под давлением не мог нас допустить. У него не хватало сил бороться с теми, кто бойкотировать пытался», — отметила Журова.

2 февраля Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее на Украине раскритиковали главу ФИФА за позицию по России.