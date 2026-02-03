Размер шрифта
Жителей Узбекистана будут штрафовать и сажать под арест за мат в соцсетях

Парламент Узбекистана принял в первом чтении закон о наказании за мат в Сети
The Art of Pics/Shutterstock/FOTODOM

В Узбекистане будут штрафовать и сажать под арест за использование нецензурной брани в интернете, включая социальные сети. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Законодательной палате Олий Мажлиса (парламента) республики, сообщается в его телеграм-канале.

Нарушителям грозят штрафы на сумму до 5 млн сумов (около ₽31 тыс.) или административный арест на срок до 10 суток. Для сравнения: уже действующая в республике административная статья о мелком хулиганстве, по которой наказывают за нецензурную брань в общественных местах, предусматривает куда более низкие штрафы — от 1,24 млн сумов (₽7,7 тыс.) до 2,06 млн сумов (почти ₽13 тыс.), но более длительный арест (до 15 суток).

Выступая в ходе обсуждения законопроекта, его соавтор Хушвакт Хайитов заявил, что новая административная статья необходима из-за роста числа правонарушений в социальных сетях, пользователи которых совершают «демонстративное и умышленное нарушение норм общественной морали». По словам депутата, эта тенденция способствует «распространению безнравственности, росту неуважения и агрессивных настроений, особенно среди молодежи».

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призывала ввести аналогичное наказание в России. Сейчас за мат в общественных местах наказывают только совершеннолетних, привлекая к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Ранее в Госдуме объяснили россиянам, как слушать музыку с матом без нарушения закона.
 
