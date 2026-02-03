В красноярской школе ученики защитили учительницу от нападения девочки с ножом

В Красноярском крае учительница, на которую напала школьница, не получила серьезных травм благодаря другим учащимся. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По предварительным данным, когда несовершеннолетняя попыталась нанести травмы педагогу, одноклассники смогли остановить ее. В результате женщина попала в больницу, но после оказания помощи ее отпустили.

«В настоящий момент нападавшая задержана, с ней и ее семьей работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в городе Кодинск. По данным Telegram-каналов, между учительницей и нападавшей произошел конфликт, во время которого школьница схватилась за канцелярский нож.

На место прибыли полицейские и сотрудники других органов.

До этого в Уфе подросток ворвался в школу и ранил учителя истории. Молодой человек недавно перевелся в эту школу, у него возникали проблемы во время общения с одноклассниками и учителями.

Ранее московский шестиклассник принес в школу пистолет и целился в учеников во время урока.