Во Франции правоохранители пришли с обысками в офисы X

Во Франции сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисах социальной сети Х. Об этом сообщили в прокуратуре Парижа.

«Во французских офисах компании Х проводится обыск, организованный отделом по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа совместно с (подразделением национальной жандармерии по борьбе с киберпреступностью и Европолом. – «Газета.Ru») в рамках расследования, начатого в январе 2025 года», — сказано в сообщении.

В январе нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект, запрещающий использование соцсетей детьми младше 15 лет. Документ был принят в ходе заседания большинством голосов – 130 депутатов поддержали инициативу, 21 выступил против.

Законопроект направлен на защиту детей и подростков от негативного влияния избыточного экранного времени и социальных платформ. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал принятое решение важным шагом в обеспечении безопасности подрастающего поколения. Он неоднократно подчеркивал, что социальные сети могут оказывать вредное воздействие на психическое здоровье подростков.

Ранее Еврокомиссия оштрафовала X на €120 млн.