Умерла ведущая «Спокойной ночи, малыши» и КВН

Умерла телеведущая Светлана Жильцова. Об этом в своих соцсетях сообщил ведущий Михаил Куницын.

Жильцовой было 89 лет.

«Вечная память замечательному человеку, профессионалу и дорогой коллеге», — написал он.

Новость о смерти ведущей подтвердила пресс-служба Первого канала.

«Светлана Алексеевна долгие годы вела самые рейтинговые программы. Из профессии ушла на пике карьеры. Посвятила жизнь семье», — рассказали на телеканале.

Заслуженная артистка РСФСР была ведущей передач «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник», «Песня года». С 1961 года работала в паре с Александром Масляковым в передаче КВН.

