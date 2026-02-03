Размер шрифта
Умерла ведущая «Спокойной ночи, малыши» и КВН

Скончалась диктор Светлана Жильцова
Борис Кавашкин/РИА Новости

Умерла телеведущая Светлана Жильцова. Об этом в своих соцсетях сообщил ведущий Михаил Куницын.

Жильцовой было 89 лет.

«Вечная память замечательному человеку, профессионалу и дорогой коллеге», — написал он.

Новость о смерти ведущей подтвердила пресс-служба Первого канала.

«Светлана Алексеевна долгие годы вела самые рейтинговые программы. Из профессии ушла на пике карьеры. Посвятила жизнь семье», — рассказали на телеканале.

Заслуженная артистка РСФСР была ведущей передач «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник», «Песня года». С 1961 года работала в паре с Александром Масляковым в передаче КВН.

Накануне ушла из жизни американская актриса Кэтрин О'Хара, сыгравшая маму Кевина в знаменитой рождественской комедии «Один дома». Какую жизнь прожила Кэтрин О'Хара — в материале «Газеты.Ru».

Ранее умер народный артист СССР Владислав Чернушенко.
 
