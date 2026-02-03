Размер шрифта
Суд оштрафовал два онлайн-кинотеатра за незаконный контент

Суд оштрафовал руководителей онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и «Иви»

Суд в Москве оштрафовал руководителей онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и «Иви» за размещение контента с пропагандой нетрадиционных отношений. Об этом сообщили в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.

Ответчиками выступили гендиректор «Кинопоиска» Александр Дунаевский и замгендиректора по контенту «Иви» Иван Гринин.

«Суд назначил должностным лицам административные наказания в виде административных штрафов в размере 250 000 и 200 000 рублей соответственно», — говорится в сообщении.

В августе прошлого года Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 млн руб. «Кинопоиск» за публикацию фильма «Триггер», содержащего пропагандирующие ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) сцены.

Отмечается, что «Кинопоиск» мог обжаловать штраф в течение десяти дней, однако онлайн-кинотеатр не сделал этого. После требования Роскомнадзора фильм был удален с площадки.

Ранее российское издательство оштрафовали за пропаганду ЛГБТ.
 
