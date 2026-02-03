Генсек НАТО призвал готовиться к трудным решениям по Украине

Для урегулирования конфликта на Украине потребуются «трудные решения». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в украинском парламенте, передает агентство Reuters.

«Достижение мирного соглашения, которое положит конец конфликту на Украине, потребует принятия трудных решений», — сказал он.

3 февраля генсек НАТО прибыл с визитом в Киев.

В январе Рютте рассказал, что ведет закулисные консультации с лидерами стран Североатлантического альянса по вопросу снятия ограничений на применение Украиной поставляемого ей дальнобойного вооружения.

До этого Рютте заявил, что запасы оружия для Украины в Европе истощены, «но кое-что еще есть в США». По его словам, после трех-четырех лет войны значительная часть запасов в Европе была уничтожена или истощена, поэтому возникла необходимость в большей степени опираться на резервы, остающиеся в Соединенных Штатах.

Ранее главком ВСУ попросил США расширить дальнобойные возможности Украины.