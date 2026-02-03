Макрон рассказал о подготовке к контактам с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подготовка к контактам с президентом РФ Владимиром Путиным ведется на техническом уровне. Его слова приводит ТАСС.

Макрон отметил, что параллельно по этому поводу ведутся консультации с европейскими партнерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, по его словам, в настоящее время идет подготовка к будущим дискуссиям об окончании украинского конфликта по линии «Коалиции желающих».

В конце декабря прошлого года Макрон заявил, что для Европы, может быть, было бы полезно возобновить диалог с Путиным. Французский лидер добавил, что такие контакты должны происходить согласованно и в условиях полной прозрачности.

Последний телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 1 июля 2025 года. Это была их первая беседа после длительного перерыва, длившегося с сентября 2022 года. В ходе нее французский лидер призвал к скорейшему прекращению огня и перемирию. Президент РФ в ответ заявил, что конфликт стал следствием политики Запада, и подчеркнул, что любые договоренности должны учитывать «новые территориальные реалии» и устранять первопричины кризиса.

До этого Politico сообщила, что предложение президента Франции о возобновлении диалога с РФ по урегулированию украинского кризиса получило поддержку в ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет создать должность спецпосланника для переговоров с Россией.