Дмитриев: в Европе бюрократы с помощью атаки на X решили спровоцировать папочку

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в Европе «решили спровоцировать папочку» с помощью атаки на социальную сеть X. Cоответсвующее заявление он сделал в своем аккаунте в этой соцсети.

«Напуганные европейские бюрократы решили спровоцировать папочку, атаковав X и обвинив ее в «управлении незаконной онлайн-платформой организованной группой», — написал Дмитриев.

3 февраля сообщалось, что прокуратура Парижа проводит обыски в офисах X во Франции в рамках расследования возможного использования алгоритмов соцсети в целях иностранного вмешательства. К расследованию привлечен Европол.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, комментируя информацию об обысках, заявил, что Франция является единственной страной, которая, по его мнению, уголовно преследует социальные платформы, предоставляющие пользователям определенную степень свободы.

Ранее Дмитриев сравнил США с «папочкой» для Европы.