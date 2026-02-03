Посол ЕС на Украине ночевала в ванной на фоне удара ВС РФ

Посол ЕС на Украине Матернова показала, как ночевала в ванной из-за ударов ВС РФ

Посол Евросоюза на территории Украины Катарина Матернова показала кадры, как ночевала в ванной на фоне массированного удара ВС РФ по территории республики. Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Сегодня я спала в ванной. Опять. И это была очень громкая ночь», — написала Матернова, выложив соответствующую фотографию.

Армия России после окончания так называемого «энергетического перемирия» в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В Киеве без отопления остались 1170 жилых домов, а в Харькове — 820. Во многих населенных пунктах Украины нет электричества.

На этом фоне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников укреплять систему ПВО республики и усилить давление на Россию. По его утверждениям, «у мира есть инструменты», чтобы остановить Москву.

Ранее в Раде захотели «воевать» с Россией несмотря на возможные договоренности.