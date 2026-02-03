Размер шрифта
В Сбере рассказали, как решить проблему нехватки ИИ-специалистов

Александр Ведяхин: мировой рынок давно живет в условиях кадрового голода
Пресс-служба Сбера

Опрос Альянса в сфере ИИ показал, что больше всего в вопросах внедрения ИИ-решений бизнес волнует нехватка кадров, дороговизна и дефицит инфраструктуры. Об этом в своей колонке «Ведомостям» рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

«Острая нехватка специалистов по ИИ и низкий уровень практических компетенций остаются главным тормозом технологического рывка. И проблема эта не только российская: мировой рынок давно живет в условиях кадрового голода», — сказал он.

Ведяхин отметил, что, по данным МТС Web Services, 44% российских компаний напрямую заявляют, что им не хватает ИИ-специалистов.

«В отдельных отраслях цифры достигают критических значений: в промышленности — 60%, тяжелой промышленности — 69%, строительстве и ЖКХ — 61%, науке и образовании — 59%. Это не недостаток, а системный разрыв», — сказал он.

По мнению Ведяхина, нельзя ждать, когда рынок отрегулирует все сам.

«Минцифры запустило программы «Топ-ИТ» и «Топ-ИИ», выстроив модель подготовки кадров, куда вовлечены государство, вузы и бизнес. Вместе с аналитическим центром при правительстве министерство запустило конкурс грантов для крупнейших вузов. Сбер выступает индустриальным партнером программы – до 2030 года. Мы вложим 1 млрд рублей в развитие этой системы», — добавил он.

Также Ведяхин подчеркнул, что крупный российский бизнес и самостоятельно растит кадры для ИИ-экономики через собственные образовательные программы, университеты, кафедры и магистратуры, работу со школами и олимпиадами.

«Я убежден, что специалисты, которых мы готовим сегодня, станут основой тех процессов и продуктов, на которых бизнес будет стоять через пять–десять лет. Если бизнесу нужны ИИ-компетенции уже сегодня, то можно нанять опытных специалистов, сформировать команду студентов или переобучить собственных сотрудников», — заключил он.
 
