СМИ усомнились в планах Трампа ударить по Ирану

Axios: Трамп не хочет атаковать Иран
Denis Balibouse/Reuters

Президент США Дональд Трамп, в отличие от Израиля, считает, что в атаке на Иран пока нет необходимости. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на представителей администрации американского лидера.

Журналисты напоминают, что за последние несколько дней представители израильских военных и разведывательных кругов, в том числе начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир, посетили Вашингтон. Замир передал председателю Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэну Кейну информацию о наступательных и оборонительных планах Израиля на случай войны с Ираном.

«На самом деле удара хочет Израиль <...> президент (США — Дональд Трамп — прим.ред.) пока к этому не готов», — говорится в материале Axios.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты — иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы, прежде всего на США и Израиль.

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Позднее стало известно, ВМС США отправили на Ближний Восток крупную группировку вооруженных сил во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Трамп при этом предупредил Тегеран о возможном использовании силы, если власти Ирана откажутся от заключения соглашения.

Ранее в Иране допустили свержение власти в результате ударов США.
 
