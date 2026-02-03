Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В Госдуме рассказали, как обещания Рютте отражаются на переговорах

Депутат Чепа: слова Рютте о войсках НАТО на Украине срывают переговоры в ОАЭ
Global Look Press

Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что после заключения мирного соглашения на Украине будут размещены войска альянса, срывает переговорный процесс. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Подобные заявления очень негативно влияют на ход переговоров между Украиной и Россией и угрожают успешности предстоящей встречи в ОАЭ. В свете таких обещаний от НАТО будущее мирное соглашение может быть крайне непрочным», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что российская сторона не позволит включить подобные пункты в будущий мирный договор и всеми силами будет противостоять появлению войск НАТО на территории Украины.

«НАТО стремится приблизиться к нашим границам всеми доступными способами, это собственно и было одной из причин начала конфликта на Украине. Генеральный секретарь альянса фактически пытается сорвать переговоры, предлагая совершенно невыполнимые для России условия», — заключил Чепа.

Сразу после того, как будет заключено мирное соглашение с Россией, на Украине будут размещены иностранные войска. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО в ходе своего выступления в Верховной раде.

«Как только будет заключено мирное соглашение, (на Украине. — «Газета.Ru») сразу же появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился», — сказал Рютте.

Ранее военный эксперт рассказал, кто придумал план «военного ответа» России.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!