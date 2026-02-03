В Госдуме рассказали, как обещания Рютте отражаются на переговорах

Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что после заключения мирного соглашения на Украине будут размещены войска альянса, срывает переговорный процесс. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Подобные заявления очень негативно влияют на ход переговоров между Украиной и Россией и угрожают успешности предстоящей встречи в ОАЭ. В свете таких обещаний от НАТО будущее мирное соглашение может быть крайне непрочным», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что российская сторона не позволит включить подобные пункты в будущий мирный договор и всеми силами будет противостоять появлению войск НАТО на территории Украины.

«НАТО стремится приблизиться к нашим границам всеми доступными способами, это собственно и было одной из причин начала конфликта на Украине. Генеральный секретарь альянса фактически пытается сорвать переговоры, предлагая совершенно невыполнимые для России условия», — заключил Чепа.

Сразу после того, как будет заключено мирное соглашение с Россией, на Украине будут размещены иностранные войска. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО в ходе своего выступления в Верховной раде.

«Как только будет заключено мирное соглашение, (на Украине. — «Газета.Ru») сразу же появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился», — сказал Рютте.

Ранее военный эксперт рассказал, кто придумал план «военного ответа» России.