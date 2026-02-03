Размер шрифта
Пассажир забрался на крышу самолета и задержал рейс

Пассажир бегал по крыше самолета и помешал вылету рейса из Валенсии в Амстердам

Неадекватный пассажир задержал вылет рейса из Валенсии в Амстердам, забравшись на крышу самолета. Об этом пишет The Sun.

Нештатная ситуация произошла в субботу, 31 января, в аэропорту Манисес в Валенсии. Мужчина забрался на крышу Airbus A320 авиакомпании Vueling Airlines, устроил истерику и задержал вылет на два часа. На кадрах видно, как он кричит на наземный персонал, хлопает себя по груди, имитируя танец.

Затем дебошир достал из рюкзака банку с каким-то напитком, сделал глоток и бросил ее вниз. Далее он дважды пробежал по фюзеляжу туда и обратно, продолжая дразнить работников аэропорта.

Это представление длилось около 10 минут, пока сотрудники Гражданской гвардии Испании не уговорили нарушителя спуститься. Его действия квалифицировали как нарушение правил безопасности полетов, хотя, по данным Aena, угрозы пассажирам и движению не было.

Далее рабочие осмотрели верхнюю часть фюзеляжа, чтобы исключить любые повреждения. После завершения технических проверок вылет был разрешен в обычном режиме.

Ранее российский турист прогулялся голым на борту самолета из Вьетнама в Таиланд.
 
