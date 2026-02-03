Размер шрифта
В Бельгии показали фильм о Донбассе

Автор фильма о Донбассе Пенасс сообщил о показе картины в Бельгии
Андрей Стенин/РИА «Новости»

Автор фильма о Донбассе и журналист Александр Пенасс рассказал ТАСС о показе картины в Бельгии.

Речь идет о проекте «Россия — Украина: за дымовой завесой». В картине бельгийский режиссер рассказал о буднях Донбасса, Нижнего Новгорода и Москвы. Отмечается, что посольство Украины в Бельгии осуждало показ фильма.

Пенасс рассказал, что за три дня до премьеры показ чуть не сорвался. Владельцы посещения, в котором изначально должно было пройти мероприятие, аннулировали контракт на аренду. Журналист считает, что посольство Украины в Бельгии оказало давление на коммунальные власти.

Автору фильма удалось найти новый зал за пару дней до премьеры.

«К этому моменту на наш показ записалось уже пара сотен человек, но, когда мы озвучили всю историю с попыткой сорвать показ, все буквально взорвалось, и в итоге пришло порядка 400 человек», — заявил журналист.

По словам Пенасса, показ прошел хорошо, а зрители остались довольны картиной.

Ранее экс-музыкант «Любэ» решил уйти на СВО.
 
