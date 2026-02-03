Размер шрифта
Еврокомиссия обсуждает с Францией обыски в офисах соцсети X

Европейская комиссия (ЕК) находится в контакте с французскими властями по поводу обысков офисов социальной сети X в Париже. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тома Ранье на брифинге, который транслировался на сайте Еврокомиссии.

«Конечно, мы контактируем с французскими властями по этому и по многим другим вопросам», — отметил он.

3 февраля в прокуратуре Парижа сообщили об обысках в офисах компании X. Указывалось, что они прошли в рамках расследования, которое началось в отношении X в январе 2025 года. Также парижская прокуратура пригласила владельца соцсети X Илона Маска на «свободные слушания» по делу.

В январе во Франции одобрили законопроект, запрещающий использование соцсетей детьми младше 15 лет. Сообщалось, что инициатива направлена на защиту детей и подростков от негативного влияния платформ.

Ранее Павел Дуров назвал Францию несвободной страной после обысков в офисах соцсети X.
 
