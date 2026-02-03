Бывший завод General Motors перезапущен в Петербурге. Что там будут выпускать

Завод General Motors в Петербурге возобновил работу: на нем началось производство трех моделей Jaecoo. Актив ранее принадлежал Hyundai, но перешел к холдингу «АГР» после ухода корейской компании из России. Сам «АГР» после сообщений о запуске завода официально представил свой новый бренд Jeland — еще в прошлом году СМИ писали, что под ним могут скрываться как раз модели Jaecoo. Кроме того, на петербургский завод могут перенести и производство автомобилей Omoda. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Бывшее предприятие американского General Motors в Шушарах в Санкт-Петербурге возобновило производство после многолетнего простоя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в деловых кругах региона.

«Завод в Шушарах только сейчас заработал. Сейчас собирают модели Jaecoo J6, J7, J8», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что сотрудники предприятия сейчас работают в одну смену.

О найме сотрудников для бывшей промплощадки GM стало известно в декабре 2025 года. Среди открывшихся вакансий были переводчик с китайского языка, механики, операторы линии цеха сборки автомобиля, техники. Сотрудникам предлагались зарплаты в 95–170 тыс. рублей.

Кроссоверы бренда Jaecoo, входящего в структуру китайской Chery Automobile, собираются на заводе крупноузловым методом. Jaecoo J6 — небольшой паркетник (класс B), занимающий нижнюю ступень в модельной линейке бренда. Эта машина базируется на платформе Chery T2X. Jaecoo J7 — компактный кроссовер, в России доступны бензиновый турбомотор и полный привод. Jaecoo J8 — самый большой в линейке бренда кроссовер с семью посадочными местами, полный привод доступен в базовом оснащении.

После появления информации о перезапуске завода владеющий им холдинг «АГР» официально представил в России новый автомобильный бренд Jeland . Новая марка будет развиваться в сотрудничестве с китайской компанией Defetoo, которая уже поставляет машинокомплекты для Tenet. Две новых автомобиля — Jeland 35T и Jeland 42T — «АГР» задекларировал еще в прошлом году, при этом, по данным СМИ, под новым брендом могут скрываться как раз Jaecoo J7 и Jaecoo J8.

«Начало производства автомобилей бренда Jeland запланировано на 1 половину 2026 года. Дополнительная информация о философии бренда, модельном ряде и сроках выхода на рынок будет представлена позднее», — отмечается в релизе «АГР», поступившем в «Газету.Ru».

Omoda присоединится

На бывший завод GM в Шушарах также перенесут с калининградского «Автотора» выпуск автомобилей Omoda для российского рынка, сообщила накануне газета «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники. Этот бренд также принадлежит китайскому автоконцерну Chery.

По словам одного из собеседников издания, перенос производства на площадку «АГР» в Санкт-Петербурге обусловлен более удобной логистикой и договоренностями о том, что на бывшем заводе GM наладят выпуск Jaecoo. Другой источник газеты уточнил, что на заводе уже ведутся пусконаладочные работы.

История и владельцы

Завод в Шушарах, построенный концерном General Motors, открылся в 2008 году на волне бурного роста российского авторынка. Мощности предприятия изначально были рассчитаны на выпуск до 70 тыс. машин в год, там собирали кроссоверы Chevrolet Captiva, а затем седаны Chevrolet Cruze и Opel Astra.

В 2015 году, на фоне нестабильной геополитической обстановки и экономических трудностей, GM свернул бизнес в России, производство было остановлено, а завод законсервирован.

В 2020 году актив выкупила южнокорейская Hyundai Motor Company, которая обеспечила инвестиции в модернизацию площадки.

На бывшем заводе GM планировалось собирать кроссоверы Hyundai Tucson и Palisade, а также Kia Sportage. Перезапустить завод так и не удалось: после февраля 2022 года корейский концерн, как и другие мировые автопроизводители, свернул деятельность в России.

В январе 2024 года завод перешел под контроль российского автомобильного холдинга «АГР» . Hyundai при продаже своих активов сохранил право их обратного выкупа, но опционом не воспользовался, он истек 31 января 2026 года.

Помимо предприятия в Шушарах, «АГР» владеет бывшим заводом Hyundai в промзоне «Каменка» в Санкт-Петербурге. Там собирают автомобили под брендом Solaris. Также «АГР» принадлежит бывший завод Volkswagen в Калуге, на котором собирают автомобили под брендом Tenet. В конце января 2026 года на предприятии произошел пожар. Однако пресс-служба «АГР» сообщила, что инцидент не повлиял на производственный процесс и планы выпуска машин, а также распространила видео с работающим заводским оборудованием.