Из-за детской шалости в Самаре сгорели 8 зданий
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Названа причина пожара в Самаре. Об этом передает ТАСС со ссылкой на МЧС.
По словам начальника ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко, возгорание произошло из-за детской шалости с огнем.
Он также рассказал, что пожар локализован и тушение продолжается по настоящее время.
До этого сообщалось, что в Самаре горят восемь зданий: три жилых дома и пять нежилых построек.
Отмечается, что пострадавших в пожаре нет.
Ранее Медведев поручил взять под контроль ситуацию с лесными пожарами.