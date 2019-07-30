Из-за детской шалости в Самаре сгорели 8 зданий

Названа причина пожара в Самаре. Об этом передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

По словам начальника ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко, возгорание произошло из-за детской шалости с огнем.

Он также рассказал, что пожар локализован и тушение продолжается по настоящее время.

До этого сообщалось, что в Самаре горят восемь зданий: три жилых дома и пять нежилых построек.

Отмечается, что пострадавших в пожаре нет.

Ранее Медведев поручил взять под контроль ситуацию с лесными пожарами.