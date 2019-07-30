Выявлено самое бесполезное лекарство от простуды

Препараты, бесполезные во время лечения простуды и ОРВИ, а также опасные для здоровья, назвала врач общей практики Ирина Добрецова. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, иммуномодуляторы и иммуностимуляторы не помогут организму побороть болезнь. Она добавила, что болеть около недели — нормальное явление, это время необходимо организму, чтобы его защитные системы победили симптомы.

Медик также предостерегла людей от приема антибиотиков, назвав данную группу препаратов очень опасной.

Ранее выяснилось, что астма возникает у мужчин раньше, чем у женщин.