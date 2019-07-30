Депутат предложила бомбить горящие в Сибири леса

Депутат законодательного собрания Алтайского края Евгения Боровикова заявила, что пожары в Сибири можно тушить бомбами. Об этом она написала в фейсбуке.

Она напомнила, что так поступили в Швеции, сбросив бомбу на лесной пожар.

«При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения», — пояснила Боровикова.

Она также добавила, что в Китае пожары обстреливаются специальными снарядами, которые разработали еще в СССР.

«При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади 1000 квадратных метров», — уточнила Боровикова.

Ранее сообщалось, что пожары в Сибири охватили более 1 млн га территорий.