Самая холодная июльская ночь прошла в Москве

Ночь с 29 на 30 июля стала самой холодной с начала этого июля в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

Согласно данным, температура воздуха в районе ВДНХ опустилась до 9,5 С. Это не самая холодная температура за это лето. Так, 4 июня в темное время суток в столице было 8,3 °С

В метеобюро также напомнили, что 30 июля в другие года было холоднее – в 1973 и в 2006 годах ночью температура воздуха достигала 7,6 °С

Ранее синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что ближайшие две ночи, 30 и 31 июля, в Москве могут стать рекордно холодными в июле.