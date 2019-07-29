Полиция вмешалась в дело о громко квакающих лягушках по ночам

На севере Франции местные жители обратились в полицию из-за слишком громко квакающих лягушек по ночам, которые больше месяца дают им спать, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, пара лягушек поселились в одном из дворов в городе Аррас. В июне с наступлением брачного периода Леон и Жозефина — как назвали лягушек хозяева сада — начали громко квакать в ночное время.

Впервые полиция нагрянула к хозяевам еще в июне.Их попросили расселить лягушек из-за жалобы соседей. Тогда хозяин понадеялся на завершение брачного периода и не стал предпринимать мер. Однако через месяц делом заинтересовались уже городские власти. Теперь мужчине предлагается поселить лягушек в гараже. Такой вариант хозяин считает малоосуществимым.

Ранее сообщалось, что суд запретил петуху кукарекать по ночам в Швейцарии.