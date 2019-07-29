Полиция вмешалась в дело о громко квакающих лягушках по ночам

close
Лягушки Limnonectes larvaepartus обнаружены на индонезийском острове Сулавеси, они удивили ученых... Лягушки Limnonectes larvaepartus обнаружены на индонезийском острове Сулавеси, они удивили ученых...
Лягушки Limnonectes larvaepartus обнаружены на индонезийском острове Сулавеси, они удивили ученых...
Reuters

На севере Франции местные жители обратились в полицию из-за слишком громко квакающих лягушек по ночам, которые больше месяца дают им спать, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, пара лягушек поселились в одном из дворов в городе Аррас. В июне с наступлением брачного периода Леон и Жозефина — как назвали лягушек хозяева сада — начали громко квакать в ночное время.

Впервые полиция нагрянула к хозяевам еще в июне.Их попросили расселить лягушек из-за жалобы соседей. Тогда хозяин понадеялся на завершение брачного периода и не стал предпринимать мер. Однако через месяц делом заинтересовались уже городские власти. Теперь мужчине предлагается поселить лягушек в гараже. Такой вариант хозяин считает малоосуществимым.

Ранее сообщалось, что суд запретил петуху кукарекать по ночам в Швейцарии.