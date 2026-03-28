Euroclear упростил правила выплат по замороженным российским активам

Бельгийский депозитарий Euroclear смягчил правила платежей для европейских держателей российских валютных облигаций (госдолга). Об этом пишет Bloomberg.

Согласно информации агентства, теперь они могут получать выплаты, которые были заморожены из-за международных санкций, без обязательного разрешения американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

«Это своего рода обмен активами, который до сих пор действовал только на российской стороне, в то время как европейская часть на практике оставалась заблокированной, несмотря на наличие законодательной базы», — поделился юрист по санкциям из московской компании Nektorov, Saveliev & Partners Глеб Бойко.

В декабре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокирование замороженных в Евросоюзе суверенных активов России теперь возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство европейских стран. Глава ЕК отметила, что раньше российские активы в Евросоюзе могли быть разморожены даже в ситуации, если хотя бы одна европейская страна отказалась продлевать решение об их заморозке.

