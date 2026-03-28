Депутат заявил об отсутствии большого оптимизма по вопросу отмены санкций

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Депутат Никонов: большого оптимизма по вопросу отмены санкций США против РФ нет
Владимир Федоренко/РИА Новости

Отмена антироссийских санкций со стороны США едва ли будет быстрым процессом, большого оптимизма на этот счет нет. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») по итогам визита в США делегации российских депутатов, передает ТАСС.

По его словам, данный процесс не очень простой, потому что целый ряд мер принят по процедуре, которая потребует решения конгресса. При этом Никонов допустил, что добиться отмены некоторых рестрикций «будет просто невозможно».

Как уточнил парламентарий, подвижек на санкционном направлении, вероятно, можно будет достичь при прогрессе в вопросе урегулирования по Украине.

«Поскольку санкций очень много, все отменить, я думаю, не получится, но большое количество санкций отменить можно будет за их полной бессмысленностью. Поэтому не могу сказать, что я как-то очень оптимистичен в отношении отмены ближайших санкций, но какие-то из них могут отпасть», — сказал Никонов.

26 марта президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил о нелегитимности введенных в отношении РФ санкций, ссылаясь на отсутствие их одобрения со стороны Организации Объединенных Наций.

Ранее в МИД РФ сообщили о расколе в Евросоюзе из-за санкций в отношении России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!