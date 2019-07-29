Синоптики пообещали возвращение тепла в Москву

В центре погоды «Фобос» рассказали, как долго в столице продержится холодная погода. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, самая низкая температура будет в среду, 31 июля. Она будет ниже нормы на 8-9°C.

«Со среды температура воздуха будет повышаться - к выходным в субботу уже 17-18°C, в воскресенье около 20°C», — говорится в заявлении.

Уточняется, что во второй половине дня ожидается облачная погода и дожди.

Ранее специалисты предупредили москвичей о похолодании в понедельник, 29 июля.