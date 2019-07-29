Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, сейчас уровень воды в реке превышает критическую отметку на 63 сантиметра.

Уточняется, что уровень воды поднялся до 763 сантиметров к настоящему моменту.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке превышает критическую отметку более чем на 50 сантиметров.

Также стало известно, что новое наводнение захлестнуло Иркутскую область. По словам мэра Шелеховского района Максима Модина, в Иркутской области уровень Олхи составил 130 сантиметров, при критической отметки в 210. Иркут — 318 сантиметров, при критической — 480.