Женщину во время бега убило ударом молнии

В Италии в Альпах гражданку Норвегии убило ударом молнии. Об этом сообщает Le Soir.

Как отмечается, 45-летняя женщина принимала участие в забеге по природному рельефу, когда ее поразила молния.

Уточняется, что она была еще жива, когда спасатели нашли ее, однако спустя время, в больнице, норвежка скончалась.

Согласно изданию, молния настигла женщину на высоте 2,1 тыс. метров над уровнем моря.

Ранее сообщалось, что на Украине три удара молнии настигли коня и отца, но пощадили сына.