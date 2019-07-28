Москвичей предупредили о резком похолодании

Специалисты предупредили москвичей о похолодании в понедельник, 29 июля, сообщает сайт «Москва 24».

Отмечается, что переменчивость погоды в городе объясняется влиянием циклонов и сменой фронтов.

«В Москве и Московской области температура воздуха будет опускаться ниже среднего минимума июля. В отдельных районах столицы столбики термометров покажут до +9 °С», — говорится в сообщении.

До среды температура воздуха не превысит отметки +17 °С.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.