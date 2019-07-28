Спасатели вытащили из реки выпавшего из лодки москвича

Спасатели в ТиНАО вытащили из реки Десна пьяного мужчину, лодка которого перевернулась, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Сегодня в 16:10 во время патруливания спасатели московской городской поисково-спасательной станции «Троицкая» увидели, что на реке Десна перевернулась лодка, и в воде барахтается мужчина. Спасатели вовремя подоспели, подняли на борт мужчину в сильном алкогольном опьянении», - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказался уроженец Киргизии 1974 г. рождения.

В пресс-службе добавили, что пострадавший был доставлен на станцию и передан бригаде скорой помощи.