Главные претензии россиян к отельным номерам назвали туроператоры

Член правления Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян рассказал о том, чем чаще всего недовольны туристы из России при посещении гостиничных номеров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что россиян огорчают несоответствия реального номера в отеле описанию и фотографии на букинговых агентствах.

Уточняется, что также часто возникают претензии к питанию в самой гостинице.

Мкртчян добавил, что помимо проблем с несоответствием ожиданиям туристов относительно обстановки отеля возникают более мелкие и необычные претензии.

Он заявил, что иногда российские туристы жалуются, что подушки в номерах недостаточно или слишком мягкие. Однако член правления АТА рассказал, что некоторые отели предлагают решения для столь необычных проблем и предоставляют «меню подушек».

Ранее сообщалось, что названо место россиян в рейтинге активных путешественников.