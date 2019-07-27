Инсценировавшего свою смерть насильника арестовали в США

В США арестовали шотландца, который инсценировал собственную смерть. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, мужчина таким образом хотел избежать депортации на родину, где его обвиняют в 24 эпизодах изнасилования.

Уточняется, что 55-летний Ким Винсент Эвис пропал в феврале 2019 года. О его пропаже сообщил его 17-летний сын.

По его словам, отец пошел ночью купаться в заливе, однако не вернулся. Сотрудники полиции вели поиски на протяжении трех дней, однако тело мужчины так и не нашли.

Тогда в правоохранительных органах заподозрили обман. Кроме того, подозрительными показались и показания сына Эвиса.

В конце концов, юношу депортировали за дачу ложных показаний, а Эвиса посадили в тюрьму в штате Колорадо.

Ранее сообщалось, что спящую россиянку изнасиловали в Барселоне.