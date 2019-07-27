Ребенок из детдома утонул на экскурсии

Подросток утонул в реке Реж во время экскурсии детей из детского дома в Свердловской области, передает РИА «Новости».

В полиции сообщили, что в дежурную часть поступило сообщение о смерти 12-летнего мальчика.

Отмечается, что подросток находился на экскурсии в составе группы детей из детского дома и вожатого.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).