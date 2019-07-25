Назвали обязанности 6-летнего охранника Кадырова

Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров рассказал об обязанностях 6-летнего охранника главы республики Рамзана Кадырова, которого зовут Магомед-Эми Газиев.

По словам Умарова, ребенок не встанет на службу к Кадырову.

Министр сообщил, что мальчику только вручили подарки.

Как уточняет Умаров, ребенку не поручили никаких обязанностей.

«Мальчик будет заниматься своими детскими играми», – прокомментировал Умаров.

Также министр надеется, что мальчика ждет лучшая судьба.

Ранее Кадыров принял на службу в свою охрану шестилетнего мальчика Магомеда-Эми Газиева. Назначению поспособствовало опубликованное родителями мальчика видео, где ребенок рассказывает о своей мечте охранять Кадырова.