Российский экипаж задержанного танкера покинул Украину и пересек границу с Молдавией, передает РИА «Новости».

Отмечается, что из Молдавии моряки отправятся в Россию на самолете.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что с российскими моряками все в порядке.

Украинские военные задержали российский танкер в порту в Одесской области. Киев подозревает, что именно это судно участвовало в блокировке украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда те пытались незаконно пересечь госграницу России.