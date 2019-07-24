Информацию в новом фильме про «Боинг» MH17 назвали ложной

Вооруженные силы страны НАТО в 2014 году не проводили подготовку к масштабной операции на Украине. Об этом в своем фейсбуке сообщил военный эксперт Илья Крамник, комментируя сведения из документального фильма голландского режиссера Макса фон дер Верффа про «Боинг» MH17.

Как известно, в киноленте рассказывается о том, что после катастрофы самолета США, Австралия, Нидерланды и другие представители альянса планировали с помощью девяти тысяч военных атаковать ополченцев и добраться до Крыма.

В фильме утверждается, что операцию в итоге отменили.

По мнению Крамника, доставить военную технику и такое число солдат на Донбасс можно было бы только по воздуху.

Военный эксперт отметил, что такие передвижения сил и одновременная вовлеченность нескольких стран НАТО в операцию никак не могли бы остаться незамеченными.

По утверждению Крамника, деятельность НАТО подобных масштабов в 2014 году никоим образом не наблюдалась.

Ранее сообщалось, как США и Украина пытались заполучить «черные ящики» MH17.