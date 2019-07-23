Кортеж Путина попытались заминировать

В Екатеринбурге двое мужчин якобы попытались заминировать кортеж президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что мужчины заложили муляж взрывного устройства на пути следования кортежа российского главы.

Уточняется, что сотрудники полиции уже задержали предполагаемый инициаторов ложного подрыва. Они признались, что хотели проверить реакцию правоохранителей.

Сотрудники МВД рассказали, что мужчины являются жителями Екатеринбурга. У них в прошлом были судимости.

Ранее СМИ сообщили о задержании боевика, готовившего покушение на Путина в Сербии.