Вторжение самого холодного за год воздуха ожидает Москву

Холодный арктический воздух придет в Москву в начале следующей недели вместе с похолоданием до 14-15 °С. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, не исключено, что в первой половине дня в воскресенье, 28 июля температура достигнет 20 °С, однако потом «начнется активация холодного воздуха». Она добавила, что это может быть самым холодным вторжением воздуха за этот год.

Согласно прогнозу, днем ожидается до 14-15 °С, а ночью температура опустится до 10 °С.

Ближе к средине новой недели дневная температура воздуха будет до 20 °С, однако ночи могут остаться прохладными.

Ранее сообщалось, что в Москве во вторник ожидается до +24°С.