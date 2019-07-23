Летевший в Москву Boeing с 530 туристами сообщил о нештатной ситуации

Самолет Boeing-767 авиакомпании AzurAir с 530 туристами на борту сообщил диспетчерам о нештатной ситуации через 10 минут после вылета из аэропорта Антальи, спередает «Интерфакс».

Как сообщил источник, самолет запросил экстренную посадку и приземлился.

Накануне пассажирский Boeing-747, вылетевший из Москвы в Анталью, был вынужден вернуться во Внуково после того, как на борту сработал датчик попадания в двигатель постороннего предмета.