Число жертв пожара в детском лагере в Хабаровском крае возросло

Число погибших в пожаре в детском лагере в Хабаровском крае возросло до двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на властей.

Пожар произошел накануне, 22 июля. Изначально в огне скончалась девочка 10 лет. Кроме того, в реанимации в тяжелом состоянии также были еще три ребенка.

По последним данным, в реанимации умер ребенок, который получил ожоги при пожаре.

Также известно, что в настоящее время власти приостановили работу туркомплекса на неопределенное время.

Ранее была названа причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае.