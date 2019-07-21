Синоптики пообещали, что погода сжалится над москвичами

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на будущей неделе погодные условия в столичном регионе и центральной части России станут лучше. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По его словам, приближается «макушка лета».

«Природа сжалится над москвичами и жителями Центральной России», — сказал Тишковец.

Он добавил, что на будущей неделе температура будет повышаться. В указанных регионах станет больше солнца и меньше осадков. Эксперт заметил, что купальный сезон в этом году был сорван, но существует надежда, что ситуация улучшится.

Ранее сообщалось, что купальный сезон в Москве в этом году не состоялся. Там рассказали, что благоприятных условий для купального сезона в Москве не ожидается.