Назван спикер Рады от «Слуги народа»

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СМИ назвали главного претендента на кресло председателя Верховной рады Украины от партии «Слуга народа». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что им является Дмитрий Разумков.

Глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко заявил, что политик «заслужил это место», поскольку вел всю организаторскую работу с момента начала президентских выборов. Он также добавил, что Разумков их не подвел.

Уточняется, что Разумков возглавил список «слуги народа» на выборах и саму партию с 26 мая.

Ранее сообщалось, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду.