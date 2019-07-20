Поездка на такси обошлась туристу в Москве в 55 тыс. рублей
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Житель Кубани лишился 55 тыс. рублей, невольно «расплатившись» с водителем такси в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, 46-летний мужчина прибыл в Москву вместе с сыном, который планировал поступать в университет.
Мужчина гулял по ночному городу, однако около 3 часов ночи он решил прокатиться на такси.
Доехав до нужного места житель Кубани захотел расплатиться с таксистом. Он вышел из машины, оставив дверь открытой, и достал из кармана стопку денег.
Однако внезапно водитель вырвал из рук клиента 55 тыс. рублей и уехал.
Уточняется, что на следующий день вор был задержан, против него возбудили дело по статье «Грабеж».
Ранее сообщалось, что в Москве задержан таксист-отравитель.