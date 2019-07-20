Поездка на такси обошлась туристу в Москве в 55 тыс. рублей

Житель Кубани лишился 55 тыс. рублей, невольно «расплатившись» с водителем такси в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, 46-летний мужчина прибыл в Москву вместе с сыном, который планировал поступать в университет.

Мужчина гулял по ночному городу, однако около 3 часов ночи он решил прокатиться на такси.

Доехав до нужного места житель Кубани захотел расплатиться с таксистом. Он вышел из машины, оставив дверь открытой, и достал из кармана стопку денег.

Однако внезапно водитель вырвал из рук клиента 55 тыс. рублей и уехал.

Уточняется, что на следующий день вор был задержан, против него возбудили дело по статье «Грабеж».

Ранее сообщалось, что в Москве задержан таксист-отравитель.