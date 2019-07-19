Когда Москву отпустят дожди, рассказали синоптики

Столичные синоптики рассказали, когда в Москве прекратится дождь. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в воскресенье, 21 июля, пасмурная погода ослабнет, а в понедельник и вторник осадки не будут наблюдаться.

Однако уже после 23 июля дожди снова накроют Москву.

Синоптики также попросили не забывать о том, что июль всегда был самым дождливым месяцем.

Кроме того, специалисты метеослужбы подчеркнули, что в 2019 году пасмурная погода в середине лета была не особенно сильной. Эксперты призвали москвичей не унывать.

Ранее синоптики рассказали, как плохая погода влияет на здоровье.