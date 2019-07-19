Глава Свердловской области разберется с уничтоженной работой Покраса Лампаса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал разобраться с порчей работы уличного художника Покраса Лампаса в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

Куйвашев заявил, что в Екатеринбурге произошла «плохая история» с коммунальщиками, которые стали замазывать гудроном и асфальтом масштабную работу художника Покраса Лампаса, которая была создана в рамках фестиваля Stenograffia.

Он добавил, что сейчас техника остановлена.

«Разбираемся, что случилось, будем думать, как восстановить произведение. Екатеринбург гордится своим уличным искусством, произошедшее – возмутительно», — написал губернатор в своем инстаграме.

По данным пресс-службы городской администрации, на площади ремонтировался пешеходных переход.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге испортили граффити Покраса Лампаса.