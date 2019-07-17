Украинские беженцы заплакали после указа Путина об упрощенном гражданстве

Некоторые беженцы с Украины заплакали от радости, когда узнали о том, что российский лидер Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство в упрощенном виде. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Просто слов нет! Мы плакали, орали от радости», — рассказал глава семейства Владимир Люлькович.

Также он рассказал, что многие украинцы были рады, когда узнали об указе Путина.

Ранее Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Украины.

Указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» был подписан Путиным 24 апреля. Данный документ позволил упростить процесс выдачи паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.