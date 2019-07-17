Арест женщины по подозрению в контрабанде лекарств объяснили в МВД
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В Московском главке МВД опровергли информацию об аресте женщины в отделении Почты России, в котором она забрала посылку с запрещенным в стране лекарством, предназначенным для своего тяжелобольного 10-летнего сына. Об этом сообщает сайт столичного ГУ МВД.
В ведомстве заявили, что сообщение о задержании полицейскими данной гражданки не соответствует действительности.
До этого в СМИ и социальных сетях информировали о том, что в одном из столичных отделений почты арестовали женщину с посылкой, в которой было запрещенное лекарство.
Как отмечается, задержанной якобы предъявили обвинение в контрабанде и устроили семичасовой допрос.
Ранее сообщалось об аресте сотрудников Росгвардии по подозрению в подбрасывании наркотиков несовершеннолетнему.