Арест женщины по подозрению в контрабанде лекарств объяснили в МВД

В Московском главке МВД опровергли информацию об аресте женщины в отделении Почты России, в котором она забрала посылку с запрещенным в стране лекарством, предназначенным для своего тяжелобольного 10-летнего сына. Об этом сообщает сайт столичного ГУ МВД.

В ведомстве заявили, что сообщение о задержании полицейскими данной гражданки не соответствует действительности.

До этого в СМИ и социальных сетях информировали о том, что в одном из столичных отделений почты арестовали женщину с посылкой, в которой было запрещенное лекарство.

Как отмечается, задержанной якобы предъявили обвинение в контрабанде и устроили семичасовой допрос.

Ранее сообщалось об аресте сотрудников Росгвардии по подозрению в подбрасывании наркотиков несовершеннолетнему.