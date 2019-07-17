Около 1,7 млн человек в мире заразились ВИЧ

ВИЧ-инфекцией заразились около 1,7 млн человек в мире в 2018 году, примерно 770 тыс. умерли от СПИДа, говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что впервые зараженных ВИЧ в 2018 году на 16% меньше, чем в 2010. Такого результата удалось достичь благодаря прогрессу в борьбе с вирусом в странах Южной Африки. Например, в ЮАР количество новых заражений снизилось на 40%.

Всего в мире числится 37,9 млн людей, заболевших ВИЧ, 1,7 млн из них – дети. Только 79% знают о своем заболевании.

Также уменьшилось смертей, связанных со СПИДом. В 2018 от последствий, связанных со СПИДом погибли 770 тыс. человек, что на 33% меньше, чем в 2010.

В докладе указывается на опасный рост новых заражений ВИЧ в странах Восточной Европы и Центральной Азии на 29%, на 10% на Ближнем Востоке и Северной Африке, а также на 7% в Латинской Америке.

Ранее сообщалось, что эпидемия ВИЧ захватывает Россию.