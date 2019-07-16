Лжеинкассатор на велосипеде украл миллионы из автосалона

Неизвестный в форме инкассатора украл из автосалона в Ярославле 5 млн рублей и скрылся на велосипеде. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА «Новости».

Как отмечается, в салоне поняли, что их ограбили только, когда в офис приехали настоящие инкассаторы.

По мнению Волк, грабитель действовал как профессионал. Вероятно, ему помогали.

«Участники организованной группы под видом покупателей заходили в данный автосалон и присматривались к обстановке», — добавила Волк.

По последним данным, сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и вернуть украденные денежные средства. В настоящее время против грабителя возбуждено уголовное дело и направлено в суд.